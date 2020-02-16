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أخبار العالم

واشنطن تكشف حقيقة قصف السفارة الأمريكية في بغداد

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري أمريكي قوله إن عدة صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق.

وذكرت قناة روسيا اليوم قبل قليل، أن هناك تقارير تشير إلى تعرض السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد إلى قصف صاروخي.

وقالت إنه بحسب ما ورد، تعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد إلى قصف صاروخي، وسمع دوي عدة انفجارات في المنطقة الخضراء.

فيما تداولت أنباء عن أن 5 صواريخ استهدفت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء حتى الآن. ويأتي ذلك بعدما هزت انفجارات عدة العاصمة العراقية بغداد، وأطلقت صافرات الإنذار في محيط السفارة الأمريكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها لتصاعد أعمدة الدخان من مبنى السفارة الأمريكية، كما نشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لتصاعد الدخان بمنطقة زيونة في بغداد.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عن طرحه لتشكيل الحكومة خلال أيام المنتظرة، متعهدا بأن تكون مستقلة ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. 

وقال علاوي في تغريدة على تويتر: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثّل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

وكان ناشطون عراقيون قالوا، مساء السبت، إن قوة بزي مدني اقتحمت ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين.

وأضاف ناشطون أن هناك أنباء عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين في ساحة الخلاني.

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