AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول روسي: لا يوجد روس بين المصابين بـ"كورونا" على متن السفينة المحتجزة في اليابان

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قالت السفارة الروسية لدى اليابان إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين الروس على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" المحتجزة في اليابان. 

وأوضح متحدث باسم السفارة الروسية اليوم الأحد - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "حتى الآن لم تتأكد الإصابة بعدوى الفيروس بين الروس الذين كانوا على متن السفينة".

وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على متن السفينة إلى 355 حالة.

من جانبه، أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو - خلال لقاء أجراه مع هيئة الإذاعة اليابانية - وصول إجمالي عدد المصابين بالفيروس على متن السفينة إلى 355، بعد تسجيل 70 حالة جديدة.

يذكر أن السفارة الأمريكية في طوكيو كانت قد أعلنت أنها تخطط لبدء إجلاء المواطنين الأمريكيين من السفينة مساء اليوم الأحد.

وتخضع السفينة "دايموند برنسيس"؛ ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا"، للحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ وصولها إلى محافظة يوكوهاما اليابانية في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس. 

Advertisements

ترشيحاتنا

سهلة ورخيصة.. سر عمل الفراخ المقرمشة

بوتين عالق في الأسانسير.. شاهد الروس يسخرون من رئيسهم

رخيص وآمن.. طريقة استخدام فيتامين E في تطويل الشعر

بعد حذاء بوش.. امرأة تضرب نتنياهو بـ تفاحة في مؤتمر حزبي

شاهد.. إطلالة جديدة لـ يسرا وريا أبى راشد في هوليود.. صور

فيديوجراف.. ظهور ملاك مجنح بـ سماء بريطانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب