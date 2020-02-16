سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 16-2-2020

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد، 16 فبراير 2020، أمام الجنيه، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.





وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 16 فبراير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:









سعر الدولار والعملات الأجنبية





سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.65 جنيه، وبيعا 15.75 جنيه.





سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 16.94 جنيه، وبيعا 17.10 جنيه.





سعر الجنيه الإسترليني​

أما الجنيه الإسترليني​ اليوم، الأحد ، فقد سجل شراءً 20.34 جنيه، وبيعا 20.57 جنيه.





الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد ، شراءً 15.93 جنيه، وبيعا 16.08 جنيه.





سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.24 جنيه، وبيعا 14.35 جنيه.





سعر اليوان الصينى