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أخبار العالم

شاهد.. العثور على منصة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء بالعراق فجر اليوم

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:21 ص
العثور على منصة الصواريخ
العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء فجر ال
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دعاء أبوهشيمة
عثرت القوات الأمنية، اليوم، الأحد، على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، ومقرا تابعا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد، فجر اليوم؛ بحسب "السومرية نيوز".

وقد هزت مجموعة انفجارات عنفية العاصمة العراقية بغداد، وذكرت وسائل إعلام عراقية أن صافرات الإنذار دوت في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد.

بينما أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن سقوط صاروخ على مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا، سقطت الليلة الماضية في العاصمة بغداد"، مبينة أن "ثلاثة منها سقطت داخل المنطقة الخضراء".

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عن طرحه لتشكيل الحكومية خلال أيام المنتظرة، متعهدا بأن تكون مستقلة ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. 

وقال علاوي في تغريدة على تويتر: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثّل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

ووفقا لـ "السومرية نيوز"، تظهر الصور أدناه أن الصواريخ أطلقت من المنصة التي كانت مثبتة على دراجة نارية، التي تسمى "ستوتة" في إحدى مناطق بغداد.
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