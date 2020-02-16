الخشت: اتباع المنهج العلمي ضرورة للانتقال إلى عصر جديد

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الاحتفال بعلماء مصر له معنى ودلالة خاصة ويقتضي التوقف طويلا للتأمل في إعادة بناء الأفكار وتغير طرق التفكير، خاصة أن مصر تمر بمرحلة تحول نوعي وتاريخي يحدد بها مصريها ومستقبلها لذا لابد من إعادة النظر في طريق التفكير العقلي الديني والقديم لأنه ليس ببعيد عن التكنولوجيا والصناعة، فلن تتمكن الدولة من الإنتقال إلى عصر جديد، مادامت متمسكة بالماضي لانه مسؤول عن عدم التقدم، فكل الدول المتقدمة غيرت من أسلوب تفكيرها وعلى رأسها دول أوروبا.









وأضاف "الخشت" خلال احتفالية تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للسادة الفائزين بجوائز الدولة، اليوم الاحد: "نحن اليوم كما نتطور العلم لابد من التطور في طريقة التفكير، من عصر الكهنوت والميتافيزيقي والسحري إلى عصر المنهج العلمي.. كنا اتقدم بالشكر لوزارة التعليم العالي باختيارها جامعة القاهرة لتكون مكان لتكريم علماء مصر".









وكانت قد عرضت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فيلم تسجيلي عن عيد العلم وعن الجهود المصرية في مجال البحث العلمي، وذلك في إطار احتفالية تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للسادة الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018.









وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري والذي يحضره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والعلماء المكرمين الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018، والتي منحهم إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم في أغسطس 2019.









كما سيجري تكريم الفائزين بجوائز الرواد عن عامي 2017 و2018 وتسليمهم درع الأكاديمية، وتكريم الفائزين بجوائز المرأة عن عامي 2017 و2018 أيضًا وتسليمهم شهادات تقدير، وسيتم تكريم السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد عن أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، و2018.