بدء تفعيل مبادرة التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية





وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة استضافت وفد من طلاب جامعة بنها من كليتي الطب البيطري والطب البشري وذلك خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني ولمدة اسبوع حيث تم استقبال وتسكين الطلاب بالمدينة الجامعية.





وتابع انه تم عمل جولة بالمدينة و تفقد الكلاب من خلالها ملاعب الچيم وغرفة الانترنت و غرفة النشاط الثقافي وتابع كما تم تنظيم زيارة لمزرعة كلية الطب البيطري برفقة عميد الكلية الدكتورة داليا منصور و الدكتورة سعدية عبد الفتاح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.





و شملت زيارة المباني ومتحف الحيوانات البرية والمزرعة الحيوانية اجريت الزياره تحت الاشراف العام للدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ورافق الطلاب اثناء الزيارة الدكتور محمد الباز المدرس بكلية التجارة مع تواجد لاتحاد طلاب كليتي الطب البيطري والطب البشري وبإشراف تنفيذى الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر.

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن بدء تفعيل مبادرة المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب الخاصة بالتبادل الطلابي بين الجامعات المصرية للتعرف على أنظمة التعليم المختلفه بالكليات المناظرة داخل جمهورية مصر العربية.