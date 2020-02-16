AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء تفعيل مبادرة التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:14 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
Advertisements
انجي هيبة
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن بدء تفعيل مبادرة المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب الخاصة بالتبادل الطلابي بين الجامعات المصرية للتعرف على أنظمة التعليم المختلفه بالكليات المناظرة داخل جمهورية مصر العربية.

 وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة استضافت وفد من طلاب جامعة بنها من كليتي الطب البيطري والطب البشري وذلك خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني ولمدة اسبوع حيث تم استقبال وتسكين الطلاب بالمدينة الجامعية.

 وتابع انه تم عمل جولة بالمدينة و تفقد الكلاب من خلالها ملاعب الچيم وغرفة الانترنت و غرفة النشاط الثقافي وتابع كما تم تنظيم زيارة لمزرعة كلية الطب البيطري برفقة عميد الكلية الدكتورة داليا منصور و الدكتورة سعدية عبد الفتاح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

و شملت زيارة المباني ومتحف الحيوانات البرية والمزرعة الحيوانية اجريت الزياره تحت الاشراف العام للدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ورافق الطلاب اثناء الزيارة الدكتور محمد الباز المدرس بكلية التجارة مع تواجد لاتحاد طلاب كليتي الطب البيطري والطب البشري وبإشراف تنفيذى الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى.. تبادل طلابي بين جامعتي بنها وقناة السويس

امتحانات هادئة بجامعة قناة السويس

السبت.. انتظام الدراسة بجامعة القناة

السعيد: انتظام الدراسة بكليات جامعة بنها مع بدء الفصل الدراسي الثاني.. صور

حملة توعية ضد فيروس كورونا.. في أول أيام الدراسة بجامعة القناة

ترشيحاتنا

بسبب أزمة الطيار المفصول.. أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في نهائي السوبر المصري

جامعة الباحة السعودية تعلن عن وظائف جديدة

توقف عن فعلها فورًا .. 7 عادات خاطئة فى الاستحمام تتلف الشعر

الجسد لا يرحم .. ميسي يسجل أسوأ أرقامه مع برشلونة

انتحار يوم الفلانتين .. الخيانة الزوجية وراء إشعال عامل النيران فى نفسه بطنطا.. المحامي العام يفتح تحقيقا فى الواقعة لسماع أقوال شهود العيان والزوجة.. والجيران: كان دمث الخلق.. صور

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطلق toyota highlander 2021 الجديدة بتصميم خيالي.. صور

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين يحتفلان بعيد الحب في الملاهي.. صور