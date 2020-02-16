سعر ومواصفات مرسيدس mercedes b class الجديدة في مصر.. صور

طرح وكيل مرسيدس في مصر السيارة مرسيدس b class الجديدة موديل 2020 في السوق المصري وهي سيارة تعتبر جديدة بالكامل وقدمت السيارة في فئتين باسم B180 وB180 Progressive. وبمحرك مميز يولد قوة 136 حصان ترسل للعجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات والمحرك سعة 1300 سي سي يوفر عزم دوران 200 نيوتن متر مع سرعة قصوى 212 كم في الساعة .

وتعرف السيارة mercedes b class بالتعليق المرتفع عن الارض الذي يوفر لها التعامل مع طرق مختلفة مع توفيرها الراحة في الركوب والقيادة. كما يتوفر للسيارة mercedes b class العديد من وسائل الأمان التي تشمل مساعد الفرامل النشطة ومساعد انتباه السائق ومساعد الركن النشط وكاميرا خلفية وتتميز السيارة mercedes b class بمقصورة داخلية واسعة ومميزة ومريحة مع تجهيزات داخلية عديدة.