فودة يستعرض مراحل تنفيذ مشروع دورات العمل الإداري في جنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد من وزارة المالية برئاسة عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وبحضور المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء وذلك لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع دورات العمل الاداري بديوان عام محافظة جنوب سيناء ومديريات الخدمات.





استعرض المحافظ مراحل تنفيذ مشروع الميكنة بالديوان العام حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولي وهي نظام شئون العاملين المتكامل بديوان عام المحافظة، ونظام المرتبات المعياري، ونظام الرقابة علي إيرادات الثروة المحجرية، ونظام المحاسبات العامة، تطبيق نظام المرتبات علي مستوي مدن المحافظة، تطبيق نظام المرتبات لمديريات الخدمات وعددها 11 مديرية خدمة.





وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميكنة دورات العمل الاداري بديوان عام المحافظة وتشمل نظام الاستحقاقات علي مستوي المدن والانتهاء من تحميل بنود الاستحقاقات علي النظام، الاعداد لبناء نظام الاستحقاقات علي مستوي مديريات الخدمات بالمحافظة، متابعة دورات العمل من خلال منظومة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، التشغيل الكامل لنظام الحسابات العامة واستخراج نتائج فعلية، متابعة تشغيل نظام الرقابة علي ايرادات الثروة المحجرية، فحص شبكة الربط المالي ومدي جاهزية الربط المباشر بين ديوان عام المحافظة والتسع مدن التابعه لها.





وتشمل المرحلة الثالثة نظام متابعة ايرادات صندوق الاسكان بالمحافظة، ونظام المخازن.





شمل الوفد محمود ابراهيم مدير عام المديرية المالية بجنوب سيناء، وجهاد ابو العزايم رئيس الادارة المركزية للحاسب الآلي ورئيس فريق التحول الرقمي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وعادل الصاوي وكيل مديرية المالية بالمحافظة، وهيثم سالم مدير حسابات الديوان العام بالمحافظة، واسماعيل محمد مدير ادارة الموارد البشرية بالمحافظة، والمهندس سعيد يزيد، رئيس شعبة تجهيز البيانات بالادارة المركزية للحاسب الآلي بوزارة المالية، والدكتور ابراهيم عوض مدير عام الضرائب بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد الرحمن مراقب مالي بمركز ومدينة سمنود، ومحمود ضياء الدين مدير حسابات هيئة الابنية التعليمية بالقليوبية، ومصطفي سليمان اخصائي دعم فني وشبكات بالادارة المركزية للحاسب الآلي بوزارة المالية، واشرف صالح اخصائي تشغيل وتدريب بالادارة المركزية للحاسب الآلي بوزارة المالية.







