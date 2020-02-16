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ديني

محمود التهامي يتحدى أغاني المهرجانات بـ هاشتاج جديد

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:37 م
محمود التهامي يتحدى
محمود التهامي يتحدى أغاني المهرجانات بهاشتاج جديد
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محمود ضاحي

طالب الشيخ محمود التهامي، نقيب المُنشدين، بمنع أغاني المهرجانات ومحاكمة مُطربي المهرجانات، مؤكدًا أن هذه الثقافة لا تنتمي إلى ثقافة الشعب المصري ودشن هاشتاجًا عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بعنوان "لا للمهرجانات" مؤكدًا: لو هذه الأغانى الفن الأول بمصر يعد كارثة حقيقية.

وأكد التهامي في تصريحات خاصة أنه لا يعترف بأغاني المهرجانات مؤكدا أنها كارثة كبيرة، رافضًا المقارنة بين بداية مطربي المهرجانات والطرب الشعبي.

ومنذ أمس انتشرت حالة من الجدل الذي أُثيرت بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة.

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، منذ قليل قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

 وجاء نص البيان كالتالي: علي جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء.

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