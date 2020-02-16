مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يقدم فعالياته بالسوق السياحي ..صور

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ومن جانبها أكدت نجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن عدد الفرق المشاركة فى فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون بلغ 22 فرقة أجنبية ومحلية، تمثل فلكلور مختلف قارات العالم، حيث تشارك فرق من "روسيا، اليونان، رومانيا، سيرلانكا، المكسيك، الجزائر، فلسطين(فرقة مقيمه ) ، المغرب، السودان، صربيا، الإمارات، بولندا، بلغاريا، "، إضافة إلى عشر فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل الفلكلور المصرى وهى"الوادى الجديد، مطروح، بورسعيد، أسيوط، الشرقية، سوهاج، أسوان، العريش" للفنون الشعبية، بجانب فرقتى توشكى.





وأضافت مدير عام فرع ثقافة أسوان، ان العروض سيتم تقديمها فى عدد من المواقع الثقافية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وستختتم الإحتفالات بظاهرة تعامد الشمس داخل ساحة معبد أبوسمبل يوم 22 فبراير الجارى.





وأكدت أنه سيحضر نخبة من كبار الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، كما سيقام ديفيلية فنى بشوارع أسوان وأبوسمبل للفرق المشاركة، إضافة إلى الحفل الفنى الكبير والذى سيقام بمسرح السوق بمدينة أبوسمبل السياحية ليلة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس يوم 21 فبراير .



