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فن

أخبار الفن.. الصلح بين الشرنوبي وسارة الطباخ.. و"الموسيقيين" تصدم محمد رمضان وحسن شاكوش

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:00 ص
محمد رمضان ووائل
محمد رمضان ووائل عبد العزيز
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي : 


#قاطعوا_محمد_رمضان يتخطى 300 ألف فى 3 أيام


شن نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى حملة مقاطعة منظمة للفنان محمد رمضان وأعماله عن طريق تفعيل هاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان.


المنع في انتظار المخالفين.. تفاصيل قرار هاني شاكر بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات


استجاب الفنان هاني شاكر، "نقيب المهن الموسيقية"، لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.


قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد محمد رمضان وحسن شاكوش.. تفاصيل


أكد مصدر خاص داخل نقابة المهن الموسيقية أن الفنان محمد رمضان لن يحصل على تصاريح بالغناء والحفلات مجددا، طالما لم يلتزم بالقواعد العامة المنظمة للغناء.


رسالة قاسية.. شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم محمد رمضان.. تفاصيل


وجه وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، رسالة قاسية لمحمد رمضان، ونشر عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة لحملة مقاطعة محمد رمضان على الموقع ذاته.


شاكوش وعمر كمال في أزمة بسبب قرار هاني شاكر.. ما مصير حفلاتهما؟


حاول شاكوش وعمرو كمال التواصل مع متعهدي الحفلات لإلغاء حفلاتهما التى كان من المُقرّر إقامتها الفترة القادمة ووصل عددهم إلى 20 حفلة خلال شهر فبراير فقط. 


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