بـ صحبة الخروف.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة كاجول أنيقة

نشرت الإعلامية سالى عبد السلام ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بها سالى عبد السلام ، ببنطال أنيق باللون الأسود، و مرتدية فوقه بلوفر باللون الأصفر الذى يبرز جمالها، ووضعت شالا حول الرقبة باللون الأسود، وانتعلت بوت طويل باللون الأسود.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت سالى عبد السلام ، فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع أحمر الشفاه باللون البيج الأنيق.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بجمال إطلالتها المميزة.