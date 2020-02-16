بـ صحبة الخروف.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة كاجول أنيقة

نشرت الإعلامية سالى عبد السلام، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بها سالى عبد السلام، ببنطال أنيق باللون الأسود، و مرتدية فوقه بلوفر باللون الأصفر الذى يبرز جمالها، ووضعت شالا حول الرقبة باللون الأسود، وانتعلت بوت طويل باللون الأسود.
كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت سالى عبد السلام، فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع أحمر الشفاه باللون البيج الأنيق.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بجمال إطلالتها المميزة.
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بقالى كتير محطتش الصورة وكذا حد من اللى حواليا الطيبين قالولى كنتى سبب وبنعمل زيك ❤️❤️ يلا نعمل تانى اهه انا عملت كتير ومحطتش ساعتها بس كل شوية نفكر بعض مع اى رزق او كرم رزقنا للى حوالينا و مستنينه ده مش فضل منك ده ربنا بيديك عشانهم والله اوعى تبخل بالله عليك...يا رب نفكر بعض بالحلو دايمًا ❤️❤️❤️❤️ صحيفتك وحياتك املاها كما شئت واللى مش عاجبه يطلع برا 😉🤨 وبقيت امسك الخروف لوحدى اقسم بالله من غير حد معايا ودى اجمل حاجة 😊😂 #الحمدلله #اللهم_بارك #اللهم_بارك_لي_في_رزقي