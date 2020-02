بـ صحبة الخروف.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة كاجول أنيقة

View this post on Instagram

بقالى كتير محطتش الصورة وكذا حد من اللى حواليا الطيبين قالولى كنتى سبب وبنعمل زيك ❤️❤️ يلا نعمل تانى اهه انا عملت كتير ومحطتش ساعتها بس كل شوية نفكر بعض مع اى رزق او كرم رزقنا للى حوالينا و مستنينه ده مش فضل منك ده ربنا بيديك عشانهم والله اوعى تبخل بالله عليك...يا رب نفكر بعض بالحلو دايمًا ❤️❤️❤️❤️ صحيفتك وحياتك املاها كما شئت واللى مش عاجبه يطلع برا 😉🤨 وبقيت امسك الخروف لوحدى اقسم بالله من غير حد معايا ودى اجمل حاجة 😊😂 #الحمدلله #اللهم_بارك #اللهم_بارك_لي_في_رزقي