إسماعيل يوسف: هذا اللاعب أتمنى انتقاله من الأهلي إلى الزمالك.. تعرف عليه

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لم يكن يرغب في ضم أي لاعب من صفوف لاعبي الأهلي الحاليين سوي لاعب واحد لفت انتباهه.









وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب الذي كان يتمنى ضمه من اللاعبين الحاليين بالنادي الأهلي هو أليو ديانج لأنه لاعب كبير وسنه صغيرة، مؤكدًا أن قفشة لم يكن يريد ضمه من صفوف بيراميدز.



و يلتقى النادى الأهلى بطل الدورى الممتاز الموسم المنقضى بغريمه التقليدى نادى الزمالك بطل كأس مصر فى مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم في الإمارات.







