AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسماعيل يوسف: هذا اللاعب أتمنى انتقاله من الأهلي إلى الزمالك.. تعرف عليه

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:17 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لم يكن يرغب في ضم أي لاعب من صفوف لاعبي الأهلي الحاليين سوي لاعب واحد لفت انتباهه.


وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب الذي كان يتمنى ضمه من اللاعبين الحاليين بالنادي الأهلي هو أليو ديانج لأنه لاعب كبير وسنه صغيرة، مؤكدًا أن قفشة لم يكن يريد ضمه من صفوف بيراميدز.


ويلتقى النادى الأهلى بطل الدورى الممتاز الموسم المنقضى بغريمه التقليدى نادى الزمالك بطل كأس مصر فى مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم في الإمارات.


يخوض الفارس الأبيض اللقاء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المنتشى بحصد لقب السوبر الإفريقي على حساب نادى الترجي بالتزامن مع تقديم أداء ومردود قوى على ملاعب الدوحة فيما يخوض المارد الأحمر اللقاء وهو متصدر مسابقة الدورى الممتاز وحقق الفوز الـ 15 بالمسابقة المحلية على التوالي بقيادة السويسرى رينيه فايلر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك اليوم.. فوز على الجونة في القدم وخسارة من الأهلي في السلة

موعد سفر بعثة الزمالك إلى قطر لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك المؤجلة 24 فبراير باستاد القاهرة

إسماعيل يوسف يفتح النار على كهربا ويكشف مصير ساسي مع الزمالك

حازم إمام: الرابع إن شاء الله.. السوبر يا زمالك

اتحاد الكرة يفاوض الأهلي لتنظيم ممر شرفي لـ الزمالك فى السوبر المصري

ترشيحاتنا

معاك إذن | مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني .. فيديو

تعليق أحمد موسى على منع مطربي المهرجانات من الغناء

بعد سحب رخصته.. طيار محمد رمضان برفقة عمرو دياب ودينا الشربيني

رخيصة الثمن.. 3 أطعمة تعالج قرحة الفم خلال ساعات

الناس دى كريمة.. وزيرة الهجرة ترد علي منتقدي صور زيارة الغربية

عاطل يغتصب ابنة زوجته حتى الموت بـ المرج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد