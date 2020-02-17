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رياضة

إيفونا: رحلت عن الأهلي غصب عني وسأزوره قريبا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه يتمنى زيارة مصر قريبًا والظهور في القلعة الحمراء قائلا : مصر وحشتني، ووحشني النادي الأهلي وجمهوره، واللاعيبن ، مشيرا إلى أن أحلى أيام له في كرة القدم كانت مع الشياطين الحمر.

وأضاف الجابوني إيفونا، عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار : لم أتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا ، لكني متفهم أن كرة القدم أصبحت "بيزنس" والعرض الصيني كان كبيرا وكان من الصعب رفضه".
 
وتابع: "كان نفسي أكمل في الأهلي وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله علي كل شيء".

وأتم:  "سأزور مصر قريبًا وبالأخص النادي الأهلي وأتمنى رؤيتكم قريبًا".
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