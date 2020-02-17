حسن شاكوش: عاوز أعرف سبب منعي من الغناء

قال الفنان حسن شاكوش ، إن "أى قرار يصدر من هاني شاكر نقيب الموسيقيين، هو فوق راسي وانا راضى بأى قرار يصدر عنه واللي هيقول علية انا معاه فيه".
وأضاف حسن شاكوش خلال تصريحات تليفزيونية، أن هانى شاكر ظهر في برنامج قبل ذلك وقال حسن شاكوش نجح وصوته حلو وعجبنى إحساسه.
وأوضح حسن شاكوش: أننى لا اغاني مهرجانات فقط ولكن أغنى كل الألوان ومنها أغاني احمد عدوية اغانى هاني شاكر وأغاني لعبد الحليم حافظ وأغني لأى مطرب.
وتابع حسن شاكو، أن عند دخولي النقابة وإجراء الاختبارات قمت بغناء أغاني خاصة بي ونجحت.
واستكمل حسن شاكوش: أريد أن أعرف سبب منعي من الغناء.