الجيش السوري يقصف نقطة تركية في حلب وسقوط جرحى في حالة خطرة

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن قوات الجيش السوري استهدفت النقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل شمالي مدينة حلب.





وأضافت أن القوات السورية استهدفت النقطة بعدد من قذائق المدفعية.





وذكر المرصد السوري أن القصف أسفر عن وقوع جرحى من القوات التركية، بعضهم في حالة خطيرة.





فيما ويواصل الجيش السوري تقدمه في ريفي إدلب وحلب، ويستعد لاستعادة محافظة حلب بالكامل، بعدما أعلنت سيطرته الكاملة على غرب حلب.





وتمكن الجيش السوري في ساعات قليلة من تحرير قرى وتل مصبين بريف حلب الشمالي بعد انسحاب مليشيات ما يعرف بـ"جبهة النصرة" منها، مؤمنًا مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على صالات الليرمون، كما حررّ جميع أجزاء حي جمعية الزهراء غربي حلب، وبسط سيطرته على مدينة حريتان بريف حلب الشمالي الغربي، وسيطر على معارة الأرتيق شمال غرب حلب.







