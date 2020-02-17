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مرأة

ريجيم الحليب .. تعرف على سر رشاقة باريس هيلتون

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:57 م
باريس هيلتون
باريس هيلتون
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نورا نبيل

يصادف 17 فبراير عيد ميلاد المغنية والممثلة وعارضة الازياء الأمريكية باريس هيلتون التى أكملت عامها الـ 39، اشتهرت باريس بإطلالاتها الغريبة و المثيرة للجدل.

يتساءل الكثير عن سر رشاقة النجمة العالمية باريس هيلتون ولكنها لم تتردد في الكشف عن السر من خلال لقاء سابق لها أوضحت من خلاله أنها تتبع حمية الحليب الصارمة والذي يساعدها على إنقاص وزنها والحصول على جسم مثالي في 7 أيام .

وهذه الحمية عبارة عن :

اليوم الأول : 200 جرام من الجبنة و400 ملليلتر من الحليب
اليوم الثاني : ثمرة بطاطس كبيرة الحجم مشويّة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، و400 ملليلتر من الحليب الخالي من الدسم.
اليوم الثالث: 200 جرام من الجبنة، و400 ملليلتر من الحليب الخالي من الدسم
 اليوم الرابع: سلطة خضراء، ولتران من المياه .
اليوم الخامس:يمكن الاختيار بين الدجاج أو اللحم أو السمك (مسلوق وبكميات صغيرة) و400 ملليلتر من الحليب الخالي من الدسم.
 اليوم السادس: 800 ملليلتر من الحليب الخالي من الدسم قبل النوم ، و200 ملليلتر من عصير الطماطم.
اليوم السابع: سلطة خضراء، ولتران من المياه .

ريجيم الحليب .. تعرف على سر رشاقة باريس هيلتون
ريجيم الحليب .. تعرف على سر رشاقة باريس هيلتون
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ريجيم الحليب .. تعرف على سر رشاقة باريس هيلتون

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