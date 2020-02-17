طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الكريب لتتمكن من اعدادها فى المنزل بمذاق يضاهى المحلات حيث تعد من أشهر الأكلات الشهية ويمكن تناول الكريب بعدة مذاقات مختلفة تتنوع بين الحلو والحادق.





نقدم لكم طريقة عمل الكريب بعدة وصفات متنوعة بخطوات اشهر الشيفات أبرزها الكريب الحادق وكريب بالفراخ وكريب بدون بيض.

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طريقة عمل الكريب الحادق

للشيف أميرة شنب

مقادير الكريب الحادق

125 جرام دقيق

3 بيضة

250 جرام لبن

ملعقة كبيرة زبدة لينة

ملعقة كبيرة زيت ذرة

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة قرفة

الحشوة الأولى

صدور دجاج مسلوقة

كريمة

مايونيز

كاري

بصل احمر مفروم

عصير ليمون

قرفة ناعمة

ملح فلفل

زيت ذرة

زبدة

شوربة كريمة

دجاج

بصل اخضر مفروم

جبنة موتزاريلا مبشورة

الحشوة الثانية

جبنة موتزاريلا مبشورة

جبنة شيدر مبشورة

جبنة روكفور

جبنة بارميزان مبشورة

زيتون اسود مخلى شرائح

دقيق

كريمة

جوزة الطيب





* اخلطى الدقيق مع الملح والسكر والقرفة جيدا

* اخلطي الزبدة و الزيت مع اللبن و البيض فى الخلاط

* ضيفى الدقيق الى الخليط حتى الحصول على قوام خفيف للكريب

* ارفعى الخليط بواسطة المغرفة و يسوى فى طاسة غيرة لاصقة او طاسة مدهونه زيت او زبدة

* يترك لمدة 2 دقيق على كل جانب حتى الحصول على اللون الذهبى ثم يرفع





طريقة تحضير الحشوة الأولى

* شوحى الدجاج مع زبدة و زيت و ملح وفلفل و بودرة الكارى

* ضيفى البصل و القرفة و يقلبوا جيدا، وأضيفى المايونيز والكريمة و بودرة شوربة كريمة الدجاج

* ضيفى البصل الاخضر و اتركيه على النار حتى تتجانس المكونات، وأضيفى عصير الليمون ثم يرفع و يحشى داخل الكريب و يلف مثل الرول و يرص فى بايركس

* ضيفى عليه من فوق شوربة كريمة الدجاج ثم الجبنة الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى يحمر الوجه و يقدم بالهنا





طريقة تحضير الحشوة الثانية

* شوحى الدقيق مع الكريمة ثم ضيفى اليه جوزة الطيب

* ضيفى الجبنة الى الصوص و يقلب جيدا حتى تسيح كمية الجبنة

* ضيفى الخليط فى الكريب و يقدم مع شرائح الزيتون و الكريمة الفريش بالهنا.





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طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل طريقة عمل الكريب بالفراخ

للشيف شربيني

مقادير الكريب بالفراخ:

صدور دجاج

3 بيضات

كوب لبن

كوب دقيق

3 ملعقة زيت

ملح

رشة

سكر

بصل

ذرة صفراء

فلفل الوان

بهارات

زيت

فلفل اسود

كاتشاب

مرقه

مايونيز

ثوم مفروم





* يخلط اللبن مع الدقيق والبيض ورشة سكر وملح وقليل من الزيت ويصبح عجينة سائلة، ويسوى في طاسة مدهونة بالزيت عن طريق وضع كمية بسيطة في كل مرة.

* في طاسة على الناريوضع الزيت مع بصل شرائح ومكعب مرقة، وتضاف الفراخ المقطع شرائح وملح وفلفل وبهارات وثوم مفروم.

* نضع فلفل الوان وكاتشاب وذرة صفرا ويقلب جيدا،وتضاف الطماطم المقطعة والذرة الصفراء حتى ينضج تماما ثم ندهن الكريب بالمايونيز ثم يحشى بخليط الدجاج، ويقدم مع الكاتشب و المايونيز.





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طريقة عمل الكريب بالشوكولاته

للشيف أميرة شنب





مقادير الكريب بالشيكولاته:

للكريب

125 جرام دقيق

3 بيضات

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة زبدة لينة

1 ملعقة كبيرة زيت ذرة

250 جرام لبن

زبدة كاكاو خام

للحشو

موز

زبدة الفول السوداني

للتقديم

سكر بودره

كريمة مخفوقة





* تخلط مكونات الكريب ويسوي في الطاسة، ويحشي الكريب ويقدم.





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طريقة عمل موز مقلي بعجينة البان كيك طريقة عمل الكريب للشيف هالة

مكونات الكريب كوب دقيق كوب لبن بيضة م ك زيت ملح وسكر

طريقة عمل الكريب - نضع كوب اللبن ثم البيضة ومعلقة زيت ورشة ملح ورشة زيت والدقيق في الخلاط ونخفقهم جيدا. - يسكب الخليط في اناء زجاج بعد تصفيته ثم يغطى ويوضع فى الثلاجة لمدة 5 دقائق - نقوم بتسخين طاسة على النار وتشكيل وفرد الكريب فيها حتى ينضج ويقلب على الناحية الاخرى.





طريقة عمل الكريب بدون بيض

للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير الكريب بدون بيض:

2 كوب دقيق

2 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة

زيت

رشة ملح

ملعقة صغيرة سكر

جبنة بيضاء للتقديم

عسل أسود بالطحينة للتقديم





* يخلط الدقيق والملح والسكر ثم يضاف الزيت والماء

* يقلب الخليط حتى الحصول على قوام سائل غليظ القوام

* تدهن طاسة مسطحة بالزيت ويصب الكريب على مراحل ويقلب على الوجه الآخر

* يمكن تقديمه مع الجبنة والعسل بالطحينة