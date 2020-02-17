غدا.. الصحفيين تستضيف حفل إطلاق «يوميات هيكل»

تستضيف اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم مساء غد الثلاثاء احتفالية إطلاق كتاب "يوميات هيكل" الذي صدر مؤخرا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم وذلك في الذكرى الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل.





تقام الاحتفالية بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين فى السابعة مساء الثلاثاء القادم.





ويشارك في الاحتفالية الدكتور مصطفي الفقي، وياسر رزق، عبد الله السناوي، يوسف القعيد، ولميس الحديدى ويديرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بحضور عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه.