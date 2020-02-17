غدا.. الصحفيين تستضيف حفل إطلاق «يوميات هيكل»

تستضيف اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم مساء غد الثلاثاء احتفالية إطلاق كتاب "يوميات هيكل" الذي صدر مؤخرا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم وذلك في الذكرى الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل.
تقام الاحتفالية بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين فى السابعة مساء الثلاثاء القادم.
ويشارك في الاحتفالية الدكتور مصطفي الفقي، وياسر رزق، عبد الله السناوي، يوسف القعيد، ولميس الحديدى ويديرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بحضور عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه.
ويضم كتاب «اليوميات» المقالات التي كتبها «هيكل» فى الفترة من 1955 وحتى 1957 وتتميز بتنوع موضوعاتها بين الأدب والفن مع قليل من السياسة، وتقدم للقارئ وجها آخر من وجوهه بعيدا عن السياسة: المثقف، العارف بأسرار الفنون، وأدوات الفنان التي لم يتخل عنها، حتى وهو يكتب أعقد الموضوعات السياسية، وهى الصفة التى اكتسبها من بداياته ككاتب للقصة القصيرة.