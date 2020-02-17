مى كساب تكشف حقيقة انفصالها عن اوكا

وكانت طرحت مى كساب اغنية بعنوان "سينجل فى عيد الحب" وعلقت عليها قائلة : "حول الكتمان والمعاناة" وهو ما دفع البعض لإثارة الأقاويل حول انفصالها.

وتزوجت مى كساب من المطرب الشعبى اوكا منذ عام 2015 وانجبت منه ثلاثة أبناء، وتتعاون معه فى عدد من الأعمال الغنائية، وكان آخرها أغنيتها الجديدة "سينجل فى عيد الحب".