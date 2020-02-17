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فن

مى كساب تكشف حقيقة انفصالها عن اوكا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:26 م
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة مى كساب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن حقيقة انفصالها عن زوجها المطرب الشعبي أوكا وذلك بعد تعليقها الأخير الذى أثار حالة من الجدل. 

وقالت مى كساب : " ايه النباهة دي ما شاء الله التويتة اللي كاتباها معناها كده ده إيه الذكاء الخارق ده وأغنيه سينجل اللي هيه كلام ولحن جوزي معناها كده ربنا يشفيكم".

وكانت طرحت مى كساب اغنية بعنوان "سينجل فى عيد الحب" وعلقت عليها قائلة : "حول الكتمان والمعاناة" وهو ما دفع البعض لإثارة الأقاويل حول انفصالها.

 

وتزوجت مى كساب من المطرب الشعبى اوكا منذ عام 2015 وانجبت منه ثلاثة أبناء، وتتعاون معه فى عدد من الأعمال الغنائية، وكان آخرها أغنيتها الجديدة "سينجل فى عيد الحب".

مى كساب تكشف حقيقة انفصالها عن اوكا
مى كساب تكشف حقيقة انفصالها عن اوكا
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