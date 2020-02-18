AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار في أول تعاملات اليوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:31 ص
دولار
دولار
Advertisements
محمد يحيى

استقر سعر صرف الدولار في أول تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ بلغ وفقا لما  أعلنه البنك المركزي المصري، نحو 15.597 جنيه للشراء و15.697 جنيه للبيع، مقارنة بما كان عليه أمس الأحد.

وبلغ  سعر صرف الدولار أدني قيمة له بالبنك التجاري الدولي ليصل لـ15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك " الإسكندرية، العربي الافريقي الدولي، اتش اس بي سي" لـ15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

و وصل سعر صرف الدولار ببنوك " بلوم، التعمير والاسكان، ممصر إيران للتنمية، عودة، الكويت الوطني، المصري لتنمية اصلادرات، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، قناة السويس، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، المصرف المتحد" لـ 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي، مصر، البركة، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي" لـ 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، بينما جاء أعلى سعر صرف للدولار بمصرف أبوظبي لـ 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الدولار في تعاملات نهاية اليوم

الدولار يهبط في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

أسعار الدولار.. استقرار في تعاملات اليوم و 15.89 جنيه أقصى سعر للبيع

الدولار يواصل تراجعه ويسجل 15.73 جنيه

الأخضر لا يزال يترنح.. تعرف على سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم

8 قروش.. نزيف جديد للدولار طوال أسبوع

ترشيحاتنا

البلجيكي المصاب بفيروس كورونا عقب شفائه: سأحتفل بـ وجبة كباب

أردوغان: مصراته الليبية وحلب السورية ضمن حدودنا.. فيديو

طلال أبو غزالة: مصر ستصبح الاقتصاد السادس على العالم في 2030

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

نجم الأهلي: الفريق يحتاج لعودة أحمد حجازي.. والملاعب المصرية سبب الإصابات

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

AdvertisementS

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

أقوم أبوسك.. ليلى علوى لـ أحمد خليل: لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك.. فيديو

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

أخبار الفن.. زواج رضوى الشربينى .. وانفصال مى كساب .. وخطوبة محمود كهربا على شقيقة نجمة مسرح مصر .. مرض حمو بيكا

تفكر في الانتحار.. منى فاروق تنهار: مفيش قدامي غير الموت

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

أخبار الفن.. منى فاروق والانتحار.. محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف التطورات

عبدالله جمعة لـ مرتضى منصور: أخويا هييجي الزمالك.. فيديو

بعد ارتباطها بـ محمود كهربا.. 6 معلومات عن نورهان شقيقة نجمة مسرح مصر

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن