مدرب المنتخب يعلن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

كشف هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن موقف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث أكد أنه سيشارك، وسيكون أحد الثلاثة الكبار المنضمين للمنتخب.
وأكد رمزي، فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "صلاح لاعب كبير، وبالتأكيد يفكر فى المشاركة بالأوليمبياد، وسنراه فى البطولة؛ لأنه أصبح من الفئة الأولى".
كما أكد هاني رمزي أن ليفربول الإنجليزي يقدم نتائج جيدة بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه المثلث الهجومي للفريق.
وأضاف هاني رمزي أن ما يقدمه صلاح وماني وفيرمينو هو العنصر الأساسي لتوهج ليفربول هذا الموسم، إلي جانب امتلاك الريدز مدرب مخضرم وهو يورجن كلوب
وأضاف: "مباراة أتلتيكو مدريد ستكون صعبة على ليفربول لأن الفريق الإسباني يعمل من الجانب الدفاعي بشكل جيد، وأعتقد أن ليفربول أفضل فريق فى العالم ودوري أبطال أوروبا خادع وكل المباريات نارية، وأتمني فوز محمد صلاح وتسجيله".