مدرب المنتخب يعلن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

كشف هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن موقف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 ، حيث أكد أنه سيشارك ، وسيكون أحد الثلاثة الكبار المنضمين للمنتخب.





وأكد رمزي ، فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "صلاح لاعب كبير ، وبالتأكيد يفكر فى المشاركة بالأوليمبياد ، وسنراه فى البطولة؛ لأنه أصبح من الفئة الأولى".



