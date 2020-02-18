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فن

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:17 ص
منى فاروق
منى فاروق
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سعيد فراج
أطلت الممثلة منى فاروق، في فيديو لايف، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، تحدثت فيه مع متابعيها عن بعض الأشياء التي تسببت بالألم النفسي لها. 

وقالت منى فاروق، في اللايف، إنها بعد خروجها من السجن لم تستطع العيش بطريقة طبيعية، فلم تكن قادرة على النزول للشارع والخروج من منزلها، بل وصل الأمر لديها إلى خوفها من النوم ورؤية الكوابيس أثناء نومها. 

وتقدمت منى فاروق باعتذار للشعب المصري، عن الفيديوهات الجنسية التي تم تسريبها لها، وطلبت السماح منهم، قائلة: "سامحوني، أنا عايزة أعيش بالحلال، وباب الحلال مقفول"، مشيرة إلى أن صناع الأعمال الفنية يخشون مساعدتها؛ حتى لا يتعرضون للهجوم. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، بـ إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.

مسلسل "رحيم"، بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.
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