أجمل من رأت عيني.. أحمد خليل يتغزل في ليلى علوي على الهواء.. فيديو

وقال الفنان أحمد خليل، للفنانة إسعاد يونس خلال حديثه عن شخصية عطا المراكيبي التي قدمها في مسلسل

: «أحب أشكرك إنك جمعتيني مع بنتي دلال –دلال عبدالعزيز- ومع ابني محمد، ومع أحلى من رأت عيناي حتى اليوم وحبيبتي اللي بحبها حب لا يتخيله مخلوق»