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أخبار البلد

أجمل من رأت عيني.. أحمد خليل يتغزل في ليلى علوي على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:06 ص
الفنانة ليلى علوي
الفنانة ليلى علوي
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محمد الصاحى
دخل الفنان أحمد خليل في وصلة غزل للفنانة ليلى علوي خلال استضافتهما في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة «إسعاد يونس».

وقال الفنان أحمد خليل، للفنانة إسعاد يونس خلال حديثه عن شخصية عطا المراكيبي التي قدمها في مسلسل حديث الصباح والمساء: «أحب أشكرك إنك جمعتيني مع بنتي دلال –دلال عبدالعزيز- ومع ابني محمد، ومع أحلى من رأت عيناي حتى اليوم وحبيبتي اللي بحبها حب لا يتخيله مخلوق»

وتابع: «أنا بحترم ليلي علوي وسلوكها وأداها وطريقة تعاملها في البلاتوه».

من جانبها ردت الفنانة ليلى علوي، قائلة: "أقوم أبوسك ولا أعمل إيه، لو أنا كنت قابلتك بدري شويه كنت اتجوزتك".

وأوضح أن شخصية عطا المراكيبي التي قدمها في مسلسل حديث الصباح والمساء واحدة من أصعب الأدوار التي قدمها، حيث كانت كل حلقة منها تحتاج إلى جهد ممتع.
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