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منوعات

نجارة بدرجة مهندسة.. تعرف على حكاية الأسطى آيات..فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود- عز حسين
بدأت أناملها تتحرك نحو "عدة الشغل" تتحسسها وتتحرك معها مشاعر الألفة، ثم بدأت في استخدام الشاكوش والمسامير في تنفيذ بعض الأشكال شبه الهندسية، واستطاعت كسر قاعدة “إزاي أشتغل في مجال غير مجالي”، فلم تنظر لشهادتها مثل الآخرين، فقط فكرت كيف تبني مستقبلها، حتى لو كان بناؤه عن طريق مهنة لا يتحملها سوى الرجال.. كل هذا مشهد بسيط من حياة المهندسة آيات عبد المعطي.

تقول المهندسة آيات في تصريحات لـ"صدى البلد": "بداية عملي بالنجارة كانت عن طريق الصدفة منذ ٣ سنوات عندما شاهدت صورة لإحدى صديقاتي وهي تحمل منشارا مصاحبا له أول عمل قامت بتصنيعه ،فكتبت لها تعليقا على الصورة بتشتغلي عليه إزاي ومكنش في بالي حتي أنها هترد عليا وكان مجرد  فضول، بعتتلي كل التفاصيل و تواصلت مع "عم أحمد "ومن هنا بدأت المشوار". 

واستكملت آيات: "بدأت أتعلم على يديه الصنعة، وأعجبت بصنع الأثاث وتقطيع الأخشاب، وبدأت بتقليد وتنفذ ما أراه، وبعدها وقفت على الماكينات واستخدمت المعدات حتى عرفت أصول المهنة وأنواع الخشب وألوانه واستخداماته.

وأشارت إلى أن الأمر لم يكن يشغلها ولم تفكر فيه، ولكنها عندما بدأت بتجربة المعدات بنفسها أحبت المهنة ولم تجد أي صعوبة في تعلمها وإتقانها.

وذكرت أنها استعانت بفيديوهات تعليمية على الإنترنت وأيضا ساعدها في تسويق منتجاتها عن طريقة صفحة خاصة بعرض منتجاتها، مضيفة أنها واجهت الكثير من السخرية في بداية عملها"انتي بنت ازاي تشتغلي نجار ومش هتكملي"، ولكنها لم تلتفت لذلك أو تعيره اهتماما بل أصبح حافز لها لتثبت لهم أن ليس هناك فرق بين رجل وامرأة.

"مهنة النجارة لا تتعارض مع أنوثة البنت"، وضحت آيات بهذه العبارة عدم اتفاقها مع من يعارضون عمل الفتاة بالنجارة، وقالت لو مفهومنا عن الأنوثة هو عدم عمل الفتاة بالمهن الصعبة وانحصارها على مهن معينة فقط، أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في مفهوم الأنوثة من جديد.

وتختتم: "حلمي إن الورشة تكبر وأنا أتعلم أكتر وأدخل معارض ومسابقات بأعمالي".
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