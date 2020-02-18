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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: رفع كفاءة المناطق المحيطة بـ مسار العائلة المقدسة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:54 ص
لجنة مسار العائلة
لجنة مسار العائلة المقدسة
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ايمان البكش
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استضافة الوزارة للاجتماع التنسيقي الخاص بمشروع  مسار العائلة المقدسة، ضمن سلسلة الاجتماعات التى تعقد بمقر الوزارة لبحث سرعة الانتهاء من مرحلة إعداد وتشغيل نقاط المسار الـ25، وكذا البنية التحتية لجميع نقاط المسار بالمحافظات، لوضع مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة العالمية. 

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية لجميع المستجدات الخاصة بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المقررة فيما يتعلق بدعم البنية الأساسية فى المحافظات التى سيتضمنها المسار.

وقال وزير التنمية المحلية إن الاجتماع شارك فيه سكرتير عموم محافظات القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة واللجان الفنية المكلفة فى كل محافظة، وممثلون لوزارات السياحة والآثار و لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والكنيسة القبطية المصرية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللجنة انتهت فى الاجتماعات السابقة من المقايسات الفنية الخاصة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية والطرق والبنية التحتية والرعاية الأثرية والترميم لجميع نقاط المسار بحيث تكون جاهزة لإطلاق المشروع فى الموعد المحدد والمتفق عليه، وكذا استعراض  المخطط الاستثمارى للمشروع وعمليات الترميم الجارية، وذلك فى إطار من التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، وعلى رأسها مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه وإنجازه من جميع الجهات المشاركة والمحافظات للانتهاء من المشروع، وبحث توفير المبالغ المالية المطلوبة لاستكمال ما تبقى من بعض المشروعات، وذلك بتمويل من صندوق التنمية السياحية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بذل الجهود الممكنة لجميع الجهات للانتهاء من الأعمال المحددة ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمسار بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، لإضفاء مظهر أثري وجمالي عليها بما يليق بالمسار لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وإنجاز المشروع بصورة مشرفة تليق باسم مصر والتنسيق مع جميع الشركاء من المجتمع المدنى والقطاع الخاص لبحث أفضل الطرق الممكنة للترويج السياحي والاثري لهذا المشروع القومى الهام.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعات منفصلة مع كل محافظة مع اللجنة الفنية المشكلة من وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار لبحث أفضل السبل الخاصة بالترويج السياحى وإدارة نقاط المسار والحفاظ عليها وصيانتها ووضع خريطة للانتهاء من المشروعات فى التوقيات المحددة.

وأشاد بمستوى التعاون الذى تقدمه جميع الوزارات والجهات المشاركة فى هذا المشروع المهم لمصر، خاصة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارات الآثار والسياحة والداخلية والكنيسة المصرية، كما أشاد بجميع الجهود التى تقوم بها جميع المحافظات أيضًا فى هذا الشأن، خاصة أن هذا المشروع يحظى بأهمية بالغة لدى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء فى ظل اهتمام كبير من ملايين السياح فى العالم.
وزير التنمية المحلية: رفع كفاءة المناطق المحيطة بـ مسار العائلة المقدسة
وزير التنمية المحلية: رفع كفاءة المناطق المحيطة بـ مسار العائلة المقدسة
وزير التنمية المحلية: رفع كفاءة المناطق المحيطة بـ مسار العائلة المقدسة
وزير التنمية المحلية: رفع كفاءة المناطق المحيطة بـ مسار العائلة المقدسة
وزير التنمية المحلية: رفع كفاءة المناطق المحيطة بـ مسار العائلة المقدسة
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