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فن

صاحب مطعم البرنس يهدد محمد رمضان برفع دعوى قضائية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:39 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شيري نبيل
شارك ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال في الفيديو: "كنت في البيت مريح وسمعت خبر إن محمد رمضان جايلي المطعم طبعا رحبوا بيه وعملوله طرابيزة لـ20 نفر، فأنا ببص لقيت كاميرات رهيبة 7 أو 8، أنا عندي كاميرا وبعت ابني يصور، استغربت وقولت أكلم منتج كليباته أسأله إيه الأمر، وقولتله بتصوروا حاجة لمسلسل البرنس أو فيديو كليب، فقالي متتكلمش في الموضوع ده عشان متزعلش مني".

وأضاف: "إيه مزعلش دي إنت بتهددني، إنتم بتيجوا تدخلوا المحل وتصورا كدا من غير ما صاحب المحل يعرف، أو البراند أنا بيجيلي نجوم عريقة كتير هنا، وبصورهم مبقدرش أصور معاهم من غير ما أستأذنهم، بس إنت تيجي وتصور هنا من غير إذني، لأ دا انا أرفع دعوى قضائية وبلدي تجيب لي حقي، أنا فرغت الـ65 كاميرا اللي عندي، واكتشفت إنه بيصور كليب".

وظهر محمد رمضان في الفيديو الذي نشره محمد رمضان، وهو يدخل بسيارته إلى مكان مطعم البرنس، ويلتف حوله العشرات من الجمهور، كما يصور مشاهد درامية داخل "كبدة البرنس".
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