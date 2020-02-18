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تعليم

وزير الاتصالات: إطلاق منصة تعليمية تخص طلاب الجامعات لنشر ثقافة التعليم الذاتي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:27 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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نهلة الشربيني - عدسة هدير عبده
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن العلاقات مع وزارة التعليم العالي حافلة بالتعاون، حيث بدأت خلال العام الماضي في وضع استراتيجية مشتركة في الذكاء الاصطناعي من خلال عمل مجلس للذكاء الاصطناعي لكي تستفيد مصر من هذا المجال من جميع النواحي.

واضاف طلعت ، خلال مؤتمر التعليم الدولي السادس، اليوم الثلاثاء، أن  الوزارة من خلال مركز البحوث التطبيقية تعاون مع أستاذة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث تشهد العلاقات بين الوزارتين تطور كبير في التعاون يتزايد كل يوم، مشيرا إلى أن هناك 6 جامعات حكومية ما بين الدلتا والصعيد سيتواجد بها خلال أسابيع مراكز أنشئت بالتعاون مع التعليم العالي في الجامعات لاستقبال الطلاب والخريجين .

وأوضح أن هذه المبادرات بين الوزارتين تعمل على خلق منصة تعليمية تخص طلاب الجامعة بهدف نشر ثقافة التعليم الذاتي الرقمي لتساعدهم في الحصول على فرصة عمل فور تخرجهم.

وأكد أن الوزاتين تعملان على إعداد المنظومة الرقمية، كما أن ثمار هذا التعاون سيتمثل في إنشاء أول جامعة  متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، مؤكدا: "اننا مدركون للتغيرات التي تطورت علينا بالثورة الصناعية الرابعة لنعد حيل جديد من أبنائنا يستطيع مواكبتها، لتحويل جيل قادر علي التعامل مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
 

وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، مؤتمر التعليم الدولي السادس، الذي تقام فعالياته في الفترة من 18 لـ 20 فبراير.

واقيمت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور عمرو سلامة أمين عام الجامعات العربية والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، ووممثل عن هيئة التصنيف الدولية QS والذى سيقدم لوزير التعليم العالى درعا بمناسبة تواجد 22 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف الجامعات العالمى

ويناقش المؤتمر آليات التسويق للبرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".

وتسعى الجامعات الجديدة وفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدراية الجديدة وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية، إلى مناقشة آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية

ويعد المؤتمر بروفة للمنتدى الدولى العالمى الثانى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى فى إبريل المقبل بمشاركة مئات الشخصيات العالمية  جذب وقال الدكتور على شمس الدين رئيس المؤتمر إن الملتقى يعقد بعنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية" ويناقش مفهوم الجامعات الذكية ومتطلبات ومعايير التحول التكنولوجي للجامعات وتأثير تطبيقات التتكنولوجية على الحياة الطلابية وجودة التعليم والتصنيفات الدولية للجامعات المصرية. 

 كما يناقش الملتقى المتطلبات القيادية للتحول نحو جامعات الجيل الرابع والمعارف الضرورية والمهارات المطلوبة للشرائح المختلفة المسئولة عن إدارة الجامعات والمؤسسات التعليمية .
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