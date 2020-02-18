AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللجنة المنظمة تفاجئ الأهلي بهذا القرار قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:14 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
أبو ظبي : عبدالحكيم أبو علم
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي  إن اللجنة العليا المنظمة لمباراة السوبر أخطرته اليوم بتغيير موعد المؤتمر الصحفي غدا، وكذلك الاجتماع الفني للمباراة.

وقال مدير الكرة إن موعد المؤتمر الصحفي الذي يحضره رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وحسام عاشور كابتن الفريق، تم تعديله ليقام غدا الأربعاء في الحادية عشرة صباحا بتوقيت الإمارات.

فيما تحدد العاشرة صباح غدٍ؛ موعدا لإقامة الاجتماع الفني الذي يحضره مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلب جديد لـ فايلر من لجنة التخطيط في الأهلي

الأهلي يعلن موعد السفر إلى الإمارات

عبد الحفيظ: الأهلي لم يتلق خطابات من اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الزمالك

فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ وعدلي عقب مباراة المصري

أخبار الأهلي.. الأحمر يقسو على المصري بثلاثية نظيفة.. وفرمان عاجل من سيد عبد الحفيظ

أخبار الرياضة| قائمة محظورات على لاعبي الأهلي.. حقيقة اختفاء تذاكر الزمالك.. وموقف القلعة الحمراء من تعيين بكارى جاساما لمباراة صن داونز

ترشيحاتنا

من أجل ليبيا.. صفعة قوية من الاتحاد الأوروبي لـ تركيا

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

ادعولي .. منى فاروق توجه رسالة للجمهور.. ومتابعيها: اطلبي المغفرة من الله

صاحب مطعم البرنس يهدد محمد رمضان برفع دعوى قضائية

فوز ساحق لـ محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية بالجيزة..فيديو

شوبير يكشف موعد عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ومبهجة .. 10 إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج بعد تصدرها التريند

مقطع يدمي القلوب.. قرد صغير يحاول إيقاظ أمه من الموت..شاهد

أسد جبلي يهاجم طفلة عمرها 6 أعوام خلال نزهة عائلية.. شاهد ماذا حدث؟