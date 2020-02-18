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أخبار البلد

إعادة تشغيل خط الطيران بين شرم الشيخ والأقصر.. ومفاجأة لركاب أول رحلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:13 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي

قررت شركة مصر للطيران، بدء تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، بواقع رحلة أسبوعية، لأول مرة منذ توقف الخط لعدة سنوات.


يأتي ذلك في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة  المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام  السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني.


وبهذه المناسبة وبالتنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار، أعلنت وزارة السياحة والآثار، إهداء ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد، زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه.

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