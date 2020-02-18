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أخبار البلد

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:47 م
هشام طلعت مصطفى يشهد
هشام طلعت مصطفى يشهد توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم بالاقصر
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احمد عبد القوى
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد مشاركة بين شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.


وقع العقد كل من هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون"، شريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، بحضور ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.


وبمقتضى هذا العقد ستقوم شركة "آيكون" بتطوير وإنشاء فندق سياحي من الفئة الممتازة خمسة نجوم مكون من عدد 200 غرفة وجناح فندقي ومطاعم وقاعات اجتماعات وحفلات وجيمانيزوم وناد صحي وغيرها من الملحقات، وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه.


ويمثل الفندق بمستوى 5 نجوم إضافة كبير للقطاع السياحي وخاصة في الأقصر ويدفع الى مزيد من حركة السياحة الوافدة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، كما يعكس الاستثمار في هذا القطاع تحسن مؤشرات السياحة في مصر. 


ويقام الفندق وملحقاته على أرض السلطانة ملك الواقعة على نهر النيل - المملوكة لشركة "إيجوث" - التي تبلغ مساحتها 21.4 الف متر مربع.


ووفق العقد أيضًا، تحتفظ "آيكون" بملكية الفندق المزمع إنشاؤه فيما تحتفظ "إيجوث" بملكية الأرض مقابل نسبة من إيرادات الفندق بحد أدنى مضمون سنويًا وذلك بما يحقق مصلحة الطرفين. 


ويأتي هذا في إطار الحرص على تفعيل التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الطرفين، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
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