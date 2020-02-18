هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

مقادير شاورما دجاج تركي
صدور دجاج فيليه
زبادى
طماطم
بصل
فلفل رومى أخضر
كاتشاب
عصير ليمون
بهارات
زيت
ملح فلفل أسود
ثوم مفروم للرقاق
3 كوب دقيق
رشة ملح
ملعقة كبيرة سمنه
ماء للعجن
طريقة عمل شاورما دجاج تركي
* تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود
* تقلب فى القليل من الزيت على النار وتغطى حتى تصبح مشوية ثم ترفع و تقطع و توضع على النار مع زيت
* يقلب البصل فى الزيت على النار ثم يضاف الفلفل والطماطم وشرائح الدجاج والليمون
* يضاف البهارات و ملح و فلفل و ثوم ويضاف الكاتشاب و الزبادي ويقلب الخليط
* يخلط الدقيق والملح ثم تضاف السمنة السايحة والماء
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة و تقطع كرات وتترك لترتاح
* تفرد بالنشابة جيدًا فى شكل دائرى وتقلب على الجانبين على طاسة على النار حتى النضج
* يقدم الرقاق مع الشاورما
طريقة عمل الثومية للشيف شربيني
مقادير ثومية
راس ثوم
2 بياض بيض
ثلج
ملعقة كبيرة خل
زيت
ملح
فلفل أبيض
طريقة عمل الثومية
* افرمي الثوم ثم ضيفي بياض ثم الملح والفلفل الخل ومكعب الثلج
* ضيفي الزيت مع استمرار الخلط حتى تحصلي على قوام مناسب
طريقة عمل سلطة فواكه بالشربات للشيف شربيني
مقادير سلطة فواكه بالشربات
تفاح أحمر
برتقال
رمان
تفاح أصفر
كيوي
برقوق
كانتالوب
مانجو
شربات كريز
شربات نعناع
طريقة عمل سلطة فواكه بالشربات
* قطعي فصوص البرتقال والتفاح الاحمر والأصفر والبرقوق والمانجو والكيوي
* ضعي شربات الكريز على الخليط السلطة
* قدميه في كاسات بها شربات نعناع وعليها شربات كريز
* يمكنك فتح الكانتالوب نصفين واخليه واستخدميه كطبق للسلطة