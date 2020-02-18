عمرو دياب الأعلى استماعا على «أنغامي»

أعلن تطبيق "أنغامي"، تصدر ألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا في مصر، وتصدرت أغنية "هيعيش يفتكرني" الأعلى سماعا على "أنغامي" منذ طرح الألبوم تلتها أغنية "جميلة"، وكان عمرو دياب قد طرح ألبومه سهران مساء الأربعاء ١٢ فبراير الجاري وذلك عبر خدمات إحدى شركات المحمول الشهيرة.



وفور طرحه تصدر الألبوم الكلمات الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وكذلك موقع البحث الشهير جوجل.

ومن ناحية أخرى يطرح عمرو دياب الألبوم كاملا اليوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ويضم ألبوم سهران ١٢ أغنية جديدة تماما بالإضافة إلى أربع أغنيات طرحها عمرو دياب منفردة خلال الأشهر الماضية.

