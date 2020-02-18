AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب الأعلى استماعا على «أنغامي»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:13 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
شيري نبيل

أعلن تطبيق "أنغامي"، تصدر ألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا في مصر، وتصدرت أغنية "هيعيش يفتكرني" الأعلى سماعا على "أنغامي" منذ طرح الألبوم تلتها أغنية "جميلة"، وكان عمرو دياب قد طرح ألبومه سهران مساء الأربعاء ١٢ فبراير الجاري وذلك عبر خدمات إحدى شركات المحمول الشهيرة.


وفور طرحه تصدر الألبوم الكلمات الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وكذلك موقع البحث الشهير جوجل.


ومن ناحية أخرى يطرح عمرو دياب الألبوم كاملا اليوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.


ويضم ألبوم سهران ١٢ أغنية جديدة تماما بالإضافة إلى أربع أغنيات طرحها عمرو دياب منفردة خلال الأشهر الماضية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. برومو أغنية هيعيش يفتكرنى لـ عمرو دياب

عمرو دياب يحتل تريندات السوشيال ميديا بـ سهران

الهضبة 30 سنة من النجاح.. عمرو دياب يواصل التألق بالألبوم الـ 35 في مشواره الغنائي.. سهران حديث السوشيال ميديا.. ونجوم الفن يتسابقون لتهنئته

أغنتيان لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد تتصدران سوشيال ميديا

طرح ألبوم سهران لـ عمرو دياب كاملا على أنغامي

عمرو دياب يروج لألبومه "سهران" على انستجرام

ترشيحاتنا

قراران جديدان من فايلر قبل مواجهة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. تفاصيل

مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبيه في أبوظبي

شوبير يكشف موعد عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب

المتهم باغتصاب طفلة زوجته: «كنت بعاملها زي بنتي وفوقت من المخدرات وهي بتنزف»

بـ مهرجان "فيروس كورونا" حمو بيكا يتحدى هاني شاكر

هل تنتقل عدوى كورونا عن طريق الناموس والنقود؟.. الصحة العالمية تكشف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

بعد 26 عاما من الإبادة الجماعية.. رواندا تسير بسرعة الصاروخ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد