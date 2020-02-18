خاص .. مدافع صن داونز يكشف عن المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

كشف "أنيلي نجونجا"، مدافع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام.





وقال "نجونجا"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" : " أعتقد الترجي هو الفريق الأقوى حاليا في القارة الأفريقية".





وتابع " هم من استطاعوا أن يحافظوا على البطولة لمدة عامين على التوالي وأعتقد بأنهم سيتوجون بها للمرة الثالثة على التوالي".





وكان نادي الترجي التونسي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الماضي أيضا بعدما فاز بها في العام الذي يسبقه على حساب النادي الأهلي بعد هزيمته بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.