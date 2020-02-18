AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص .. مدافع صن داونز يكشف عن المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:44 م
فريق صن داونز
فريق صن داونز
Advertisements
مجدي سلامه
كشف "أنيلي نجونجا"، مدافع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

وقال "نجونجا"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" : " أعتقد الترجي هو الفريق الأقوى حاليا في القارة الأفريقية".

وتابع " هم من استطاعوا أن يحافظوا على البطولة لمدة عامين على التوالي وأعتقد بأنهم سيتوجون بها للمرة الثالثة على التوالي".

وكان نادي الترجي التونسي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الماضي أيضا بعدما فاز بها في العام الذي يسبقه على حساب النادي الأهلي بعد هزيمته بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

نجم الأهلي السابق يتمنى مواجهة صن داونز

صن داونز يكشف كيف يستعد للنادي الأهلي

توم وجيري..مدرب صن داونز يعلق على سخرية حارسه من الأهلي والزمالك

أصابني الرعب.. مدافع صن داونز يكشف لـ «صدى البلد» رد فعله عقب معرفته بمواجهة الأهلي

خاص.. مدافع صن داونز يتوعد الأهلي: قادرون على تكرار الخماسية

ترشيحاتنا

خاص .. مدافع صن داونز يكشف عن المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

رقاصة داخل الفصل.. فصل 22 طالبا وإحالة المدير و15 معلما فى مدرسة بالمنوفية للتحقيق.. شاهد

فاكهة رخيصة الثمن تحميك من الإصابة بالسرطان

مش إحنا اللي حاطينها.. محافظ الغربية يرد على أزمة السجادة الزرقاء في زيارة وزيرة الهجرة

قراران جديدان من فايلر قبل مواجهة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. تفاصيل

خطوبة وتهديد ومحكمة ومنع.. 4 أخبار مثيرة عن محمد رمضان في يوم واحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

بعد 26 عاما من الإبادة الجماعية.. رواندا تسير بسرعة الصاروخ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد