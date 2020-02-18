AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد الآسيوي يعلن عن أفضل لاعب في لقاء العين الإماراتي والنصر السعودي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي.

وحقق نادي النصر، فوزًا غاليًا بهدفين لهدف على مستضيفه العين الإماراتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقدم أمرابط، مستوى مبهرا أمام العين، ليساعد فريقه في تحقيق 3 نقاط غالية، قادته لاحتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف السد القطري، وبفارق الأهداف فقط.

وشارك النجم المغربي المنضم إلى نادي النصر في صيف 2018، في الـ90 دقيقة كاملة أمام العين، حيث فشل في تسجيل أي هدف، ولكنه قدم أسيست.

ولمس أمرابط الكرة 64 مرة خلال المباراة، ممرًا 19 تمريرة إلى زملائه، بنسبة نجاح وصلت إلى 67%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الآسيوي يوجه إنذارًا خطيرًا للأندية السعودية

تدخين سيجارة يساوى 20 ألف ريال في الملاعب السعودية | تفاصيل

النصر عميد الأندية.. الاتحاد الآسيوي يتغنى بالعالمي قبل انطلاق دوري الأبطال

الهلال السعودي يواصل الدفاع عن لقبه بعد الفوز على بطل إيران

النصر السعودي ضيفا على العين الإماراتي غدا في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي يسعى لتعميق جراح العين الإماراتي

ترشيحاتنا

نادر السيد يكشف عن توقعه لنتيجة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. مفآجأة

مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبيه في أبوظبي

عاجل.. تنفيذ 140 ألف شقة لمحدودي الدخل فى 4 مدن جديدة.. تعرف عليها

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

رئيس تركيا السابق يهاجم أردوغان: لابد من المصالحة مع مصر

نشرة الفن.. صاحب مطعم البرنس يقاضى رمضان.. وتعليق ساخر لـ محمد هنيدي على أزمة مطربي المهرجانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

بعد 26 عاما من الإبادة الجماعية.. رواندا تسير بسرعة الصاروخ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد