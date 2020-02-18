الاتحاد الآسيوي يعلن عن أفضل لاعب في لقاء العين الإماراتي والنصر السعودي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي.





وحقق نادي النصر، فوزًا غاليًا بهدفين لهدف على مستضيفه العين الإماراتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.





وقدم أمرابط، مستوى مبهرا أمام العين، ليساعد فريقه في تحقيق 3 نقاط غالية، قادته لاحتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف السد القطري، وبفارق الأهداف فقط.





وشارك النجم المغربي المنضم إلى نادي النصر في صيف 2018، في الـ90 دقيقة كاملة أمام العين، حيث فشل في تسجيل أي هدف، ولكنه قدم أسيست.





ولمس أمرابط الكرة 64 مرة خلال المباراة، ممرًا 19 تمريرة إلى زملائه، بنسبة نجاح وصلت إلى 67%.