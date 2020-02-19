شاهد.. صور مذهلة لأول بركان جليدي في شتاء 2020

نتج عن انخفاض درجات الحرارة وظاهرة البرد المفاجئ، التي حدثت في الآونة الأخيرة ظهور ظاهرة غريبة في بحيرة ميشيجان، وهي تكوين براكين ولكن جليدية.
تمت مشاركة العديد من الصور الخاصة بهذا الحدث الغريب على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها هياكل بيضاء مخروطية على سطح البحيرة ويتدفق منها الجليد إلى أعلى، وفقا لما ذكر في صحيفة إندبندنت البريطانية.
وتتشكل البراكين الجليدية عندما يتم دفع الماء تحت الطاء الجليدي، حيث يتراكم ضغط الماء من خلال الثقوب في الجليد، وإذا كان الجو باردًا جدًا، فإن هذا الرذاذ يتجمد، وفي النهاية يبني مخروطًا مثل البركان الجليدي في ميشيجان.
وتشكل البركان الجليدي بعدنا انخفضت درجات الحرارة ووصلت إلى -7 درجة مئوية، ويعد تسلق هذه البراكين الجليدية أمرًا خطيرًا للغاية، لأنها تكون مجوفة، هشة، ومبنية على ثقب في الجليد.
والتقط هذه الصور المصور جون كوكو، الذي استخدم طائرة بدون طيار لتصوير البحيرة الجليدية، وتعد بحيرة ميشيجان واحدة من إحدى البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية وهي البحيرة الوحيدة التي تقع بأكملها ضمن حدود الولايات المتحدة.