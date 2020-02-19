شاهد.. صور مذهلة لأول بركان جليدي في شتاء 2020

نتج عن انخفاض درجات الحرارة وظاهرة البرد المفاجئ، التي حدثت في الآونة الأخيرة ظهور ظاهرة غريبة في بحيرة ميشيجان، وهي تكوين براكين ولكن جليدية.





تمت مشاركة العديد من الصور الخاصة بهذا الحدث الغريب على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها هياكل بيضاء مخروطية على سطح البحيرة ويتدفق منها الجليد إلى أعلى، وفقا لما ذكر في صحيفة إندبندنت البريطانية.