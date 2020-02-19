AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يعد بحل أزمة عرقلة حركة القطارات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:14 ص
أ ش أ
طلب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء، من المواطنين، التحلي بالصبر مع حكومته، مع سعيها إلى وضع حد تفاوضي لاحتجاجات السكان الأصليين التي أعاقت شبكة النقل في البلاد.

وأكد ترودو، في كلمته أمام مجلس العموم، التزام حكومته "بالحوار" مع المتظاهرين من السكان الأصليين الذين أعاقوا شبكة القطارات في شرق كندا والكثير من خدمات السكك الحديدية عبر البلاد من خلال سد شريان رئيسي في جنوب أونتاريو.

وكرر أكثر من مرّة في كلمته أن الحكومة تضع في أولوياتها حلها بالطرق السلمية.

وقال زعيم المحافظين أندرو شير إن دعوة ترودو لإجراء مزيد من المحادثات مع المحتجين شجعت "الناشطين المتطرفين" الذين يعتزمون إبقاء الاقتصاد الكندي رهينة.

وفي رد فعل قوي على ترودو، قال شير إن إحجام رئيس الوزراء عن استخدام الشرطة لوقف الحصار غير القانوني كان أقرب إلى التهدئة، وهو موقف يمنح ميزة للناشطين على ما أسماهم "الكنديين المجتهدين" والسكان الأصليين الذين يدعمون التنمية.

واندلعت الأزمة عندما اعترض الزعماء الوراثيون من أمة "وتسوويتن" للسكان الأصليين في مقاطعة بريتيش كولومبيا على مشروع إنشاء أنبوب للغاز المسال لنقل الغاز من مدينة داوسون كريك نحو مدينة كيتيمات الساحلية، عبر أراضي السكان الأصليّين.

وأقامت مجموعة من أبناء السكان الأصليّين حواجز لمنع العمال من الوصول إلى موقع إنشاء الأنبوب، وتلت حركة الاحتجاج تلك مظاهرات تضامن معهم في أكثر من مقاطعة، وأقام المتظاهرون عوائق على مقربة من خطوط السكك الحديدية شلت حركتها مما دفع شركة كنديان ناسيونال إلى وقف حركة النقل بالقطارات في العديد من أنحاء البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حسام غالي يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في كأس السوبر

بـ إطلالة شتوية.. سمية الخشاب تخطف الأنظار من فرنسا

نادر السيد يكشف عن توقعه لنتيجة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. مفآجأة

5 أطعمة غير متوقعة لا يفضل وضعها فى الثلاجة لهذا السبب

خاص .. مدافع صن داونز يكشف عن المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

أحلى رفيق.. نانسي عجرم في أحضان صديقها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها