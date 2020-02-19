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منوعات

فيديو تيك توك يتسبب في فصل طالبة من جامعة بريطانية.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، خطرا يهدد الشباب في كل المجالات، فقد أصبحت تطبيقات التصوير والفيديو من أكثر الأشياء ضررا على البعض؛ لأن الجميع يراقبها ويراها، والكارثة تحدث بين اللحظة والأخرى . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن إحدى الفتيات في جامعة أدنبرة في بريطانيا تعرضت لأسوأ موقف قد يتعرض له طالب بسبب سوء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي . 

وكانت "لورين" البالغة من العمر 20 عاما ، تسجل فيديو من خلال تطبيق تيك توك ، تتحدث فيه عن مواد الجامعة وعن المذاكرة و تتحدث باستهزاء عن جامعتها و لكن أحد أساتذتها شاهد الفيديو و كان رد فعله عنيفا للغاية . 

وفي الوقت الذي كانت تتحدث لورين بسخرية وضحكتها تملأ فيها؛ لاحظ المتابعون أن ملامحها تبدلت من السعادة للصدمة ومن الحديث و السخرية إلى التلعثم والصمت المفاجئ . 

و كانت الصدمة للطالبة، أن ذلك الأستاذ الجامعي تمكن بسرعة فائقة من توصيل الفيديو لإدارة الجامعة، واتخاذ إجراءات ضد الفتاة في الحال وفصلها وتحويلها للتحقيق. 

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