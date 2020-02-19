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حوادث

مصرع ربة منزل احترقت أثناء إعداد الطعام لأسرتها بسوهاج

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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خالد رياض

استقبل مستشفى أخميم المركزي بسوهاج، ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بحروق متفرقة بعد امتداد النيران لملابسها أثناء إعداد الطعام لأسرتها بدائرة مركز أخميم.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى أخميم المركزي، بوصول "سميرة. ا"، 42 عاما، ربة منزل، مقيم بناحية الديابات دائرة المركز "جثة هامدة" إثر إصابتها بحروق متفرقة في الجسم.


وبسؤال شقيقها "علي. ا"، 32 عاما، عامل، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام شقيقته بإعداد الطعام بالمنزل امتدت النيران لملابسها من موقد البوتاجاز، مما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها ونفى الشبهة الجنائية.


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بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتنش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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