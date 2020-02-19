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تكنولوجيا

فيسبوك تختبر ميزة جديدة ستغير طريقة عرض المنشورات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:01 ص
Facebook
Facebook
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شيماء عبد المنعم
اكتشفت الباحثة التقنية جين مانتشون وونج "Manchun Wong"، التي أصبحت تشتهر باكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات، أن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين رؤية المنشورات حسب الرغبة.

وبحسب ما ذكره موقع "TechCrunch" التقني،  نشرت وونج لقطات شاشة للميزة الجديدة التي تقسم تطبيق فيسبوك لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، إلى ثلاثة تبويبات منفصلة لصفحة آخر الأخبار.

ويعرض فيسبوك التبويب الأول ذي صلة "Relevant" المنشورات التي قد يهتم بها المستخدم، في حين يعرض التبويب الثاني المنشورات "Recent" آخر المنشورات، أما التبويب الأخير شوهد "Seen" فهو يعرض المنشورات التي شوهدت.

وأكد متحدث باسم شركة فيسبوك لموقع "تيك كرنش"، انه يتم اختبار الميزة داخليا، وأشار إلى أن الشركة تدرس إمكانية اختبارها خارجيا، وتهدف الشركة من خلال هذه الميزة إلى تسهيل الوصول إلى المنشورات الأحدث، والمنشورات المشاهدة.

الجدير بالذكر أن شركة "فيسبوك"، طرحت مؤخرا تحديثا جديدا لنسختها المخففة Facebook Lite تقدم من خلاله نمط الوضع الداكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
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فيسبوك تختبر ميزة جديدة ستغير طريقة عرض المنشورات
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