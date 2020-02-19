اليوم.. أولى رحلات طائرة مصر للطيران الجديدة إيرباص A320neo إلى أبوظبي

تقلع طائرة مصر للطيران الجديدة طراز الإيرباص A320Neo، والتي تسلمتها في 15 فبراير الجاري، اليوم، الأربعاء، في أولى رحلاتها برقم MS914، متجهة إلى مدينة أبوظبي.

وتضم مصر للطيران، إلى أسطولها الجوي، 8 طائرات من طراز الإيرباص A320Neo، ضمن صفقة تم التعاقد عليها عام 201‪7 بالتعاون مع شركة "إيركاب



الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، وتوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد.

وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.