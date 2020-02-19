AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. أولى رحلات طائرة مصر للطيران الجديدة إيرباص A320neo إلى أبوظبي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:15 ص
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران A320neo
Advertisements
نورهان خفاجي

تقلع طائرة مصر للطيران الجديدة طراز الإيرباص A320Neo، والتي تسلمتها في 15 فبراير الجاري، اليوم، الأربعاء، في أولى رحلاتها برقم MS914، متجهة إلى مدينة أبوظبي.

وتضم مصر للطيران، إلى أسطولها الجوي، 8 طائرات من طراز الإيرباص A320Neo، ضمن صفقة تم التعاقد عليها عام 201‪7 بالتعاون مع شركة "إيركاب

الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، وتوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. 

 وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق،  فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصلت من كندا.. طائرة مصر للطيران السابعة A220 تنضم لأسطول الشركة

طائرة مصر للطيران الثامنة إيرباص A220 تنضم لأسطول الشركة الشهر الجاري

طائرة مصر للطيران طراز A220 تنضم إلى أسطول الشركة الاثنين المقبل

طائرة مصر للطيران الجديدة طراز الإيرباص A220 تنضم لأسطول الشركة

طائرة مصر للطيران الأولى طراز A320 Neo تقلع من فرنسا في طريقها للقاهرة.. فيديو

استقبلها الوزير.. وصول أولى طائرات مصر للطيران طراز إبرباص A320 neo

ترشيحاتنا

محمد فضل: تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في حالة واحدة.. فيديو

نجارة بدرجة مهندسة.. تعرف على حكاية الأسطى آيات..فيديو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: أهالي الجيزة اختاروا أبو العينين وشاركوا بالآلاف في الانتخابات.. التعليم: إحالة مدرس للتحقيق بسبب تدخين الشيشة داخل الفصل.. وتامر أمين ينفعل بسبب هاني شاكر

الإفتاء: يجوز قراءة القرآن من غير وضوء.. بشرط

الطيب عباس: المتحف المصري الكبير مشروع ثقافي حضاري واستثماري

انسي يا فضل.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض مباراة القمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور

بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف تشعل العرض الخاص لـ صندوق الدنيا بإطلالة جريئة.. صور