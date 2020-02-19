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استشارى تغذية توضح الطريقة المثلى لتحضير طعام كبار السن..فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:32 ص
كبار السن
كبار السن
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آيات أحمد
قالت الدكتورة شيرين المتولى، استشارى التغذية: إن كبار السن لهم أسلوب خاص فى تغذيتهم نظر الاحتياجات الخاصة حيث تكون رغبتهم فى تناول الطعام قليلة وإحساسهم بالجوع ضعيف.


وأضافت الدكتورة شيرين المتولى، خلال حديثها ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن إقبالا كبير السن على الحياة وتناول اللحوم يكون ضعيفا، لذلك يجب بذل المجهود لتحضير التغذية السليمة لكبار السن ومرضى الشيخوخة.

وتابعت أنه من المهم مراعاة أن كبار السن يكون لديهم بعض المشكلات فى البلع لذلك يجب تحضير الطعام السائل قليلًا والبعد عن تناول البط واللحوم الخشنة الملمس.

وأشارت إلى أنه يجب أن تحتوى الوجبة على الفيتامينات والمكملات الغذائية للحرص على تغذية كبار السن بطريقة سليمة وصحية.

وأوضحت أنه من الأفضل تناول الطعام المسلوق أكثر من الطعام المسبك و الدسم، مضيفة انه يجب أن يكون الطعام مطهو جيدا لكى لا يعذبهم خلال تناول الطعام.

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