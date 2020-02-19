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اقتصاد

وزير الإسكان والغضبان يناقشان تحديث المخطط الاستراتيجي لـ بورسعيد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:40 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان
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آمنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان، والمحافظة.

وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عددًا من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، كما تم تناول ملف تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد.


من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، على الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى.

وحول مشروعات الجهاز المركزى للتعمير بمحافظة بورسعيد، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه جارٍ تنفيذ 22 برجًا بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد، بها 1495 وحدة سكنية، و108 محال تجارية، و201 عمارة إسكان اجتماعى بمدينة بورفؤاد، بها 4681 وحدة سكنية و228 محلا تجاريا، و67 وحدة إدارية، كما أنه جارٍ تطوير وتنمية 5 قرى (قرية أم خلف بحى جنوب بورسعيد – قريتى الضفة الشرقية والضفة الغربية ببحر البقر – قرية العاشر من رمضان – قرية النورس بجنوب بورسعيد)، بمحافظة بورسعيد، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ضمن مشروع تطوير 130 قرية، من القرى الأكثر احتياجًا، بتكلفة 32 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإنارة وتحسين البيئة.

وأضاف اللواء محمود نصار: جارٍ تنفيذ أعمال رفع منسوب وشبكات مرافق وطرق بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة، بتمويل من المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، بتكلفة 262 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال العام الحالى، بجانب الانتهاء من تطوير مدخل بورسعيد الغربى من اتجاه منفذ الجميل، بتكلفة 68 مليون جنيه، وتطوير مدخل بورسعيد الجنوبى فى اتجاه طريق المعاهدة، بتكلفة 56 مليون جنيه.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محور 30 يونيو،  والذى يمتد من مدينة بورسعيد حتى علامة كم 94 طريق الإسماعيلية الصحراوى، بطول 95 كم، وبتكلفة نحو 6 مليارات جنيه، ويتكون المحور من طريق حر (5 – 6) حارات مرورية بكل اتجاه، ومدقى خدمة على الجانبين للكيانات القائمة على جانبى المحور، بالإضافة إلى 17 كوبرى و18 نفقًا و500 عمل صناعى (بربخ – عداية – مروى)، و3 محطات خدمة، ومحطتى تحصيل رسوم.



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