AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 3 جنيهات.. طريقة استخدام حمض الفوليك في تطويل الشعر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:33 م
تطويل الشعر
تطويل الشعر
Advertisements
رشا عوني
يعتبر تطويل الشعر من التفاصيل التي تهتم بها الفتيات وينفقن مبالغ على شراء منتجات تطويل الشعر الجاهزة، والبعض الآخر يتبعن بعض الوصفات الطبيعية لـ تطويل الشعر مثل استخدام الزيوت الأصلية، ووصفات من المطبخ. 

حمض الفوليك من أكثر الفيتامينات التي تساعد بشكل كبير وملحوظ في تطويل الشعر في وقت كثير، بحسب نصائح موقع Glowpink فهو رخيص وآمن، ويباع في الصيدلية وسعر الشريط 3 جنيهات. 

اقرأ أيضًا

طريقة استخدام حمض الفوليك في تطويل الشعر

في كوب من الماء أذيبي نصف شريط من حمض الفوليك حتى يذوب مع الماء تمامًا
ضعي الماء المذاب به حمض الفوليك في زجاجة الشامبو الخاصة بك 
رجي الزجاجة جيدًا حتى تتجانس المكونات
اتركي علبة الشامبو يومًا كاملًا قبل استخدامها
عند الاستحمام قومي بتدليك فروة رأسك جيدًا بالشامبو المضاف له حمض الفوليك
استخدمي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 30 يوم .. طريقة تطويل الشعر بالبيض

بحزمة جرجير.. طريقة مضمونة لـ تطويل الشعر

بـ3 جنيهات.. ضعي هذه المادة في الشامبو وشاهدي ماذا يحدث؟

في أسبوع واحد .. وصفة سريعة لتنعيم وجمال الشعر

في شهر واحد.. طريقة تطويل الشعر بالحلبة

رخيص وآمن.. طريقة استخدام فيتامين E في تطويل الشعر

ترشيحاتنا

قطر تسجل أول إصابة بـ كورونا ميرس.. ومغردون يشككون: كورونا الصين وليس ميرس

أخبار سارة في مران الزمالك الختامي استعدادا لـ السوبر المصري

خوليت يصف محمد صلاح بالغشاش بعد خسارة ليفربول ضد أتلتيكو

بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف تشعل العرض الخاص لـ صندوق الدنيا بإطلالة جريئة.. صور

عاجل.. نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال

سعد الصغير يوجه رسالة نارية لـ هانى شاكر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك صيفي.. هنا الزاهد تودع الشتاء بإطلالة مبهجة

بـ 3 جنيهات.. طريقة استخدام حمض الفوليك في تطويل الشعر

حادث مؤسف.. أراد أن يعد مفاجأة رومانسية لحبيبته فانتهى به الحال في المستشفى