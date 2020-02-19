بـ 3 جنيهات.. طريقة استخدام حمض الفوليك في تطويل الشعر





حمض الفوليك من أكثر الفيتامينات التي تساعد بشكل كبير وملحوظ في تطويل الشعر في وقت كثير، بحسب نصائح موقع Glowpink فهو رخيص وآمن، ويباع في الصيدلية وسعر الشريط 3 جنيهات.





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طريقة استخدام حمض الفوليك في تطويل الشعر :





في كوب من الماء أذيبي نصف شريط من حمض الفوليك حتى يذوب مع الماء تمامًا

ضعي الماء المذاب به حمض الفوليك في زجاجة الشامبو الخاصة بك

رجي الزجاجة جيدًا حتى تتجانس المكونات

اتركي علبة الشامبو يومًا كاملًا قبل استخدامها

عند الاستحمام قومي بتدليك فروة رأسك جيدًا بالشامبو المضاف له حمض الفوليك

استخدمي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا .