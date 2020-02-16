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مرأة

رخيص وآمن.. طريقة استخدام فيتامين E في تطويل الشعر

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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رشا عوني
مشاكل الشعر شبحا يؤرق الفتيات، بدءا من التساقط والجفاف وتقصف أطراف الشعر، وعادة ما تكون منتجات العناية بالشعر الجاهزة غالية الثمن، وقد تحتوي على مكونات ضارة بصحة الشعر . 

يمكنك استعادة قوة شعرك ولمعانه من خلال استخدام فيتامين e، فهو متوفر في الصيدلية ورخيص وآمن على الشعر، بحسب نصائح موقع glowpink المعني بجمال المرأة .

يعمل فيتامين e على تطويل الشعر عند استخدامه بشكل مستمر، كما يعالج تساقط الشعر ويعزز نموه ويقوي بصيلات الشعر . 

طريقة استخدام فيتامين e للشعر : 

الطريقة الأولى 
ضعي محتويات ٣ كبسولات من فيتامين e في زجاجة الزيت الذي تستخدمينه لشعرك، وقومي بتدليك فروة الرأس بالزيت حتى تتشبع الفروة . 

الطريقة الثانية 
ضعي محتويات فيتامين e في زجاجة الشامبو الخاصة بك مع 5 حبات من حمض الفوليك ورجي الزجاجة جيدا واستخدميه في تدليك فروة الرأس كل مرة عند الاستحمام .
رخيص وآمن.. طريقة استخدام فيتامين E في تطويل الشعر
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