رخيص وآمن.. طريقة استخدام فيتامين E في تطويل الشعر





يمكنك استعادة قوة شعرك ولمعانه من خلال استخدام فيتامين e، فهو متوفر في الصيدلية ورخيص وآمن على الشعر، بحسب نصائح موقع glowpink المعني بجمال المرأة .





يعمل فيتامين e على تطويل الشعر عند استخدامه بشكل مستمر، كما يعالج تساقط الشعر ويعزز نموه ويقوي بصيلات الشعر .





طريقة استخدام فيتامين e للشعر :





الطريقة الأولى

ضعي محتويات ٣ كبسولات من فيتامين e في زجاجة الزيت الذي تستخدمينه لشعرك، وقومي بتدليك فروة الرأس بالزيت حتى تتشبع الفروة .





الطريقة الثانية

ضعي محتويات فيتامين e في زجاجة الشامبو الخاصة بك مع 5 حبات من حمض الفوليك ورجي الزجاجة جيدا واستخدميه في تدليك فروة الرأس كل مرة عند الاستحمام .

مشاكل الشعر شبحا يؤرق الفتيات، بدءا من التساقط والجفاف وتقصف أطراف الشعر، وعادة ما تكون منتجات العناية بالشعر الجاهزة غالية الثمن، وقد تحتوي على مكونات ضارة بصحة الشعر .