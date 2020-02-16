رخيص وآمن.. طريقة استخدام فيتامين E في تطويل الشعر

مشاكل الشعر شبحا يؤرق الفتيات، بدءا من التساقط والجفاف وتقصف أطراف الشعر، وعادة ما تكون منتجات العناية بالشعر الجاهزة غالية الثمن، وقد تحتوي على مكونات ضارة بصحة الشعر .
يمكنك استعادة قوة شعرك ولمعانه من خلال استخدام فيتامين e، فهو متوفر في الصيدلية ورخيص وآمن على الشعر، بحسب نصائح موقع glowpink المعني بجمال المرأة .
يعمل فيتامين e على تطويل الشعر عند استخدامه بشكل مستمر، كما يعالج تساقط الشعر ويعزز نموه ويقوي بصيلات الشعر .
طريقة استخدام فيتامين e للشعر :
الطريقة الأولى
ضعي محتويات ٣ كبسولات من فيتامين e في زجاجة الزيت الذي تستخدمينه لشعرك، وقومي بتدليك فروة الرأس بالزيت حتى تتشبع الفروة .
الطريقة الثانية
ضعي محتويات فيتامين e في زجاجة الشامبو الخاصة بك مع 5 حبات من حمض الفوليك ورجي الزجاجة جيدا واستخدميه في تدليك فروة الرأس كل مرة عند الاستحمام .