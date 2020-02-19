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رياضة

الافتتاح فى يونيو.. وزير الشباب يتفقد سير العمل بالمدينة الرياضية بالأسمرات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:23 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعمل جولة تفقدية صباح اليوم الأربعاء بالمدينة الرياضية بمنطقة الأسمرات، وتضمنت الجولة تفقد كافة المنشآت والمرافق التي تتضمنها المدينة الرياضية .

وتضمنت منطقة الملاعب والتي تشمل ملعب كرة بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة الأغراض ومجمع لحمامات السباحة ويشمل حمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال ، ومبني اجتماعى مكون من ثلاثة طوابق يشتمل على مطاعم وكافيتيريات وصالونات اجتماعية ، وصالة جيم ، فضلًا عن المحلات التجارية المقامة على أسوار المدينة ، ومباني الاشتراكات والشئون الإدارية بالمدينة.
 
وخلال الجولة تابع وزير الشباب مع اللواء ماجد السرتي رئيس هيئة الإنتاج الحربي و رمزى هندى وكيل وزارة الشباب والرياضة للمنشآت الشبابية نسب التنفيذ على أرض الواقع ، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من أغلب المنشآت الرياضية للمدينة ، وقام الدكتور أشرف صبحى بإجراء بعض التعديلات والخاصة بنظم التشغيل وإدارة المنشآت وتوزيعات المرافق داخل المدينة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها وجعلها أكثر جذبًا لجمهور منطقة الأسمرات وعلى مختلف جميع الأعمار، وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء ووضع اللمسات النهائية على المشروع في غضون الشهرين المقبلين ليصبح جاهزًا للافتتاح مع بداية شهر يونيو المقبل .

وأكد صبحى أن المدينة الرياضية بالأسمرات ستمثل نقلة نوعية كبيرة للمنطقة من كافة النواحى الرياضية والشبابية والاقتصادية أيضًا بما يتناسب مع رؤية القيادة السياسية والتوجيهات الخاصة بضرورة الالتزام بمستوى متميز ولائق من خلال ضمان أن تكون كافة الانشاءات والفرش والتجهيزات مصممة جميعها وفقًا لأحدث التقنيات المعمارية والمواصفات العالمية .
الافتتاح فى يونيو.. وزير الشباب يتفقد سير العمل بالمدينة الرياضية بالأسمرات
الافتتاح فى يونيو.. وزير الشباب يتفقد سير العمل بالمدينة الرياضية بالأسمرات
الافتتاح فى يونيو.. وزير الشباب يتفقد سير العمل بالمدينة الرياضية بالأسمرات
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