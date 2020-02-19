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فن

وفاة العازف علي فاروق بعد صراع مع المرض

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:35 م
العازف علي فاروق
العازف علي فاروق
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آيه عاطف
توفي في الساعات القليلة الماضية العازف الشاب علي فاروق، بعد صراع طويل مع المرض.

وعبّر أصدقاؤه من العازفين عن حزنهم لفقدانه، وكتب أحدهم قائلا :"مش عارف اقول ايه ولا اكتب ايه؟ فنان كبير وإنسان جميل و زميل طفولة لحد الكبر، ماسمعتش صوتك ولا كلمتك من ديسمبر اللي فات و قلتلي ساعتها عمر الشقي بقي اتاريك كنت بتضحك عليا و كنت ناوي تعملها و تسبنا يا علي، سلام يا صاحبي و عشرة سنين كتير خسارتنا فيك كبيرة قوي يا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون .. سامحني لو قصرت في حقك يا صاحبي".

يذكر أن علي فاروق، درس في معهد الكونسرفتوار، كما قام بالانضمام للفرق الموسيقية في درا الأوبرا المصرية.

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