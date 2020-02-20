محافظ البحر الأحمر يتفقد قرية الشيخ الشاذلي بمدينة مرسى علم.. ويعقد لقاء شعبيا بالأهالي.. ويوافق على إنشاء محلات تجارية للباعة الجائلين ووحدات سكنية









بدأ اللقاء بكلمة من النائب أحمد ابوخليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية للمحافظة، حيث رحب بالمحافظ والوفد المرافق له.









والتقط المحافظ طرف الحديث من عضو مجلس النواب، موجهًا كلامه لأهالي القرية قائلًا " المصارحة والشفافية منهجي في العمل، وأعمل على تنفيذ كل ما يصب في المصلحة العامة وخدمة المواطنين، وفقًا لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان، ورؤية مصر 2030، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شدد على حسن معاملة المواطنين، والاستماع إليهم وتنفيذ مطالبهم".





واستجاب المحافظ لمطالب أهالى القرية، وأبرزها إنشاء 20 وحدة سكنية لموظفي القرية، وعدد من الوحدات السكنية كمرحلة جديدة، وكذا خزان خرساني لتكديس المياه سعة 3 آلاف متر، وإنشاء سلخانة خارج القرية لمنع الذبح في الشوارع أثناء المولد، ودراسة توفير مكان بديل لمحطة تحلية، وشبكة لضخ المياه، كما كلف قطاع الطرق بالبحر الأحمر بسرعة الإنتهاء من صيانة طريق مرسى علم - الشيخ الشاذلى، وطريق برنيس - الشيخ الشاذلى.





كما وافق المحافظ على تخصيص مكان لإقامة محلات تجارية لأهالي القرية، لنقل الباعة الجائلين إليه، بدلًا من افتراش الشوارع أثناء مولد الشيخ أبوالحسن الشاذلى، ووجه بإنارة مدخل القرية، وكلف الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بإعداد مقايسة تقديرية لإنشاء دار مناسبات لخدمة أهالى القرية وضيوفها.





بينما لاحظ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مواطنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أهالى القرية، فتوجه إليه مسرعًا للاستماع إليه ومعرفة طلباته.





وسأل المحافظ المواطن قائلًا " أنا تحت أمرك، ليك أي طلبات؟"، رد المواطن "شكرًا لاهتمامك، طلبي الوحيد توفير كشك لبيع الخضار والفاكهة".





رد محافظ البحر الأحمر قائلًا" من عنيا، بس الاكشاك ممنوعة، هوفرلك مكان لبيع الخضار والفاكهة"، وكلف مدينة مرسى علم ببحث الحالة الاجتماعية للمواطن مع توفير مكان ملائم له.





رافق المحافظ في الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورئيس قرية الشيخ الشاذلى، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.





كما أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، جولة تفقدية لمستشفى شلاتين المركزي، تفقد خلالها أقسام المستشفى (طوارئ - استقبال - عناية مركزة - غرفة الإنعاش - حضانات الأطفال).





وحرص المحافظ خلال الجولة على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، حيث استمع إليهم، وسألهم عن مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وأوجه الرعاية المقدمة لهم، كما التقى بعدد من أطباء جامعة الزقازيق الذين يأتون إلى مدن المحافظة للكشف عن المواطنين في مختلف التخصصات التي بها عجز بمستشفيات المحافظة.



