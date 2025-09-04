رسامة 4 رهبان جدد بدير "العذراء والأنبا يحنس" بطريق العلمين

صلى صاحبا النيافة الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين- برية شهيت، والأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر، صلوات طقس رهبنة ٤ رهبان جدد، وذلك بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، والرهبان الجدد هم:

الراهب مكاريوس الأنبا يحنس.

الراهب عازر الأنبا يحنــس.

الراهب شنودة الأنبا يحنــس.

الراهب أثناسيوس الأنبا يحنس.

وفي سياق آخر ، صلى الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وتوابعها، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء والأمير تادرس الشُطبي بكفر الدوار، في زيارته الرعوية الأولى للكنيسة عقب تجليسه.

استقبله القس بفنوتيوس سليمان كاهن الكنيسة، وعدد من كهنة كفر الدوار. وخلال الصلوات رسم نيافته ١٠ شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل)، و١٥ برتبة أغنسطس (قاري)، و٦ برتبة إبيدياكون (مساعد شماس)، بالإضافة إلى سيامة الدياكون يوحنا “المهندس زغلول نسيم” للخدمة بالكنيسة.