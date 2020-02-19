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فن

بحديث عن الرسول.. محمود البزاوي يدعم منى فاروق

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:50 م
محمود البزاوي - منى
محمود البزاوي - منى فاروق
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سعيد فراج
نشر الفنان محمود البزاوي، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، شارك بها في هاشتاج ادعم_مني_فاروق ، ليعلن من خلالها دعمه للممثلة الشابة بعد إعلان ندمها على الفيديوهات الفاضحة. 

وقال محمود البزاوي، في تغريدته: "بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق .. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود .. ودوام المحبة .. وستر الذلة..والكمال لايكون لاحد من البشر الا لله .. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم :  (كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون)". 

وكانت نشرت منى فاروق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد الأزمة النفسية التي تعرضت لها، خاصة بعد خروجها من السجن. 

وقالت منى فاروق متمنية زيارة بيت الله الحرام: "يا رب اكتبلى العمرة .. نفسي أزور بيت النبي اشتكيله". 

وانتاب منى فاروق حالة من البكاء الشديد فى الفيديو اللايف الذي نشرته على حسابها، والذي كشفت فيه تعرضها لحالة نفسية سيئة بعد خروجها من السجن وأنها تفكر فى الانتحار خاصة بعد عزوف الناس المقربين لها عنها.  
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