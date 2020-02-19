بحديث عن الرسول.. محمود البزاوي يدعم منى فاروق

نشر الفنان محمود البزاوي، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، شارك بها في هاشتاج ادعم_مني_فاروق ، ليعلن من خلالها دعمه للممثلة الشابة بعد إعلان ندمها على الفيديوهات الفاضحة.





وقال محمود البزاوي، في تغريدته: " بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق .. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود .. ودوام المحبة .. وستر الذلة..والكمال لايكون لاحد من البشر الا لله .. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : (كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون)".



